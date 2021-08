Veelbelovend Real Madrid-talent vertrekt opnieuw op uitleenbasis

Japanner Takefusa Kubo trekt voor een jaar naar RCD Mallorca. De ploeg uit La Liga huurt de aanvallende middenvelder van Real Madrid.

Kubo was afgelopen weken actief op de Olympische Spelen met zijn land. Hij verloor met zijn ploeg in de halve finale van Spanje en in de verliezers finale van Mexico. Koji Miyoshi (Antwerp) was een ploegmaat van Kubo op de Spelen.

Vorig seizoen werd Kubo tot januari uitgeleend aan Villarreal en na de winterstop ging hij op uitleenbasis naar Getafe. De creatieve speler is 20 jaar oud en heeft nog een contract in Madrid tot 2024.