Club Brugge wil diep in de buidel tasten voor Deens toptalent en legt 12 miljoen euro klaar

Club Brugge blijft deze zomermercato geduldig zoeken naar mogelijke versterkingen. Daarbij lijken ze hun vizier gericht te hebben op Mohamed Daramy. De 19-jarige flankaanvaller van FC Kopenhagen mag zelfs een aardig centje kosten. Blauw-zwart zou alvast een bod van 12 miljoen euro voorbereiden.

De 19-jarige belofte-international van Denemarken speelt ondertussen al twee seizoenen in de hoofdmacht van FC Kopenhagen. In 88 wedstrijden op het hoogste niveau liet hij ook al 15 keer de netten trillen en deelde hij 7 assists uit. Daramy staat in zijn land dan ook gekend als een groot toptalent.

De Deense club hoopt dan ook een stevig bedrag voor hun goudhaantje te ontvangen. Volgens Deense bronnen zou Club Brugge 12 miljoen euro voor de technische flankaanvaller willen betalen. Daarmee zou Mohamed Daramy ook de nieuwe recordtransfer van de landskampioen worden.