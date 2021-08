OFFICEEL David Okereke uitgeleend door Club Brugge aan Italiaanse club

Club Brugge heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor David Okereke. Hij trekt naar het Italiaanse Venezia.

David Okereke zal het seizoen uitdoen bij het Italiaanse Venezia. Dat heeft Club Brugge via zijn sociale media laten weten.

Okereke kwam in 2019 bij Club Brugge en was met acht miljoen euro de duurste transfer ooit in de geschiedenis van de club. Hij tekende toen voor vier seizoenen.

Nu leek Okereke een overbodige speler geworden bij blauwzwart. Okereke begon zijn professionele loopbaan in Italië bij Spezia. Hij stond zelf open voor een nieuw Italiaans avontuur.