OFFICIEEL: Beerschot huurt rechtsback van Sheffield United

Beerschot gaat de laatste dagen hard op de transfermarkt. Eerder haalde het al Shankland weg bij Dundee United en vandaag heeft de Belgische club de transfer van Femi Seriki officieel bekendgemaakt.

De 19-jarige Seriki mocht vorig seizoen één keer invallen in de Premier League. Het is de tweede versterking voor Beerschot op korte tijd, want eerder deze week werd ook Lawrence Shankland al overgenomen van Dundee United.