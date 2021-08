OFFICIEEL: Standaard leent Israëlische middenvelder uit aan club in zijn thuisland

Standard zal het dit seizoen zonder Eden Shamir moeten doen. De middenvelder wordt namelijk verhuurd aan Maccabi Tel Aviv FC, een club in zijn thuisland. De Israëlische club heeft een aankoopoptie.

Eden Shamir is sinds januari 2020 eigendom van de Rouches, maar veel speelde hij nog niet voor Standard. In totaal kwam hij in 27 wedstrijden in actie voor de Belgische club en daarin was hij goed voor één assist.

Nu wordt Shamir dus uitgeleend aan Maccabi Tel Aviv FC, een club uit de Israëlische competitie. Maccabi Tel Aviv FC heeft ook een aankoopoptie om hem op het einde van het seizoen definitief in te lijven.