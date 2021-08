Shankland nog niet speelgerechtigd bij Beerschot, Schot krijgt wel bijzonder rugnummer

De nieuwe aanwinst van Beerschot is nog niet speelgerechtigd voor dit weekend. Tegen Club Brugge hopen ze hem wel te kunnen opstellen.

Lawrence Shankland is als Schot geen inwoner van de Europese Unie en daarom duurt het wat langer om het papierwerk in orde te krijgen.

Voor dit weekend is het onmogelijk om alles in orde te krijgen. Beerschot hoopt wel dat Shankland tegen Club Brugge op 22 augustus kan spelen.

Ondertussen werd ook duidelijk dat Shankland met nummer 17 zal spelen. Dat is het oude nummer van Hernan Losada.

“Een speciale reden? Het nummer was nog vrij en voor Dundee United heb ik er nog mee gespeeld”, zegt Shankland aan GVA. “Het heeft mij toen geluk gebracht, hopelijk hier ook. Of het ook het nummer is van het aantal doelpunten dat ik wil scoren? Dat zou wel heel mooi zijn.”