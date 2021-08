Anderlecht jaagt op spits van Franse Saint-Etienne en kan koopje doen

RSC Anderlecht kan best nog een goede spits binnenhalen tijdens deze zomermercato als back-up voor Joshua Zirkzee.

Joshua Zirkzee is alvast een goede transfer voor Anderlecht, maar een nieuwe back-up binnenhalen lijkt zeker nog aangewezen.

Volgens het Franse But! Saint-Etienne is Anderlecht al enkele dagen bezig om Charles Abi weg te halen bij de Saint-Etienne.

In 51 wedstrijden sinds zijn debuut in december 2018 mocht Abi 16 keer starten. Hij scoorde 4 goals en gaf 2 assists in 1.968 speelminuten.

De transfersom zou alvast zeker niet meer bedragen dan vijf miljoen euro en dat zou dan een koopje zijn. Wellicht kiest Saint-Etienne liever voor een uitleenbeurt.