Fans KV Oostende komen met warme oproep na overlijden Franck Berrier

Na het overlijden van Franck Berrier komen de supporters van KV Oostende met een warme oproep richting bestuur.

Franck Berrier overleed afgelopen nacht nadat hij tijdens een padeltoernooi een hartstilstand gekregen had.

Supporters van KV Oostende doen nu een oproep via sociale media naar de clubleiding. Ze willen een mooi eerbetoon voor Berrier.

“Kunnen we de C tribune niet veranderen in de ‘Franck Berrier tribune’, als eeuwig eerbetoon aan onze maestro”, klinkt de oproep van de fans.