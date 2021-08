Radja Nainggolan komt met eerste reactie op transfer naar Royal Antwerp FC

Radja Nainggolan wordt speler van The Great Old als hij slaagt voor zijn medische test. De ex-Rode Duivel is in ons land ondertussen.

Radja Nainggolan werd door Paul Gheysens opgehaald op de luchthaven. Bij aankomst op de Bosuil had Nainggolan al tijd voor een eerste reactie. Hij begon meteen over de rivaliteit met Beerschot. "Kijk, ik ben opgegroeid in Beerschot en zal de club altijd dankbaar zijn, maar in een carrière moet je soms keuzes maken. Dit is geen keuze tegen de fans van Beerschot. Dit is een keuze voor mezelf", zei Nainggolan bij Sporza. Nainggolan ziet de uitdaging helemaal zitten. "Ik ben 16 jaar weg geweest van thuis en ben nu blij opnieuw in Antwerpen te zijn. Ik heb voor Antwerp gekozen omdat de voorzitter me echt wou. En het is een interessant project." Antwerp-voorzitter Paul Gheysens is Radja Nainggolan zonet komen oppikken op de luchthaven van Deurne. Geblindeerde ruiten. De paar aanwezige supporters hebben dus geen glimp kunnen opvangen van Nainggolan. pic.twitter.com/z2yf03GwAn — Koen Frans (@koenfrans) August 13, 2021