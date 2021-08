Vreselijke loting wenkt voor Club Brugge - wat is jouw ideale droomloting?

Het was al eventjes duidelijk, maar ondertussen is het helemaal klaar als een klontje: Club Brugge staat voor een erg zware loting in de Champions League.

Er staat nog een laatste voorronde op het programma de komende twee weken, maar het merendeel van de ploegen is ondertussen al ondergebracht in een pot. In pot 1 zijn dat de kampioenen van de zes grootste landen, de CL-winnaar en de EL-winnaar. Daardoor zitten de Nederlandse en Russische kampioen in pot 3, terwijl niet-kampioenen als Juventus, Real, Barcelona en PSG in pot 2 zitten. Het maakt het er allemaal niet makkelijker op in een eventuele loting. Pot 1: Chelsea (Eng) Villarreal (Spa) Atletico Madrid (Spa) Manchester City (Eng) Bayern München (Dui) Inter (Ita) Lille (Fra) Sporting (Por) Pot 2: Real Madrid (Spa) Barcelona (Spa) Juventus (Ita) Manchester United (Eng) Paris Saint-Germain (Fra) Liverpool (Eng) Sevilla (Spa) Dortmund (Dui) Pot 3: FC Porto (Por) Ajax (Ned) Shakthar Donetsk (Oek) (of Monaco (Fra)) RB Leipzig (Dui) FC Salzburg (Oos) (of Brondby (Den)) Benfica (Por) (of PSV (Ned)) Atalanta (Ita) Zenit Sint-Petersburg (Rus) Pot 4: Besiktas (Tur) Dinamo Kiev (Oek) Dinamo Zagreb (Kro) (of Sheriff Tiraspol (Mol)) Club Brugge (Bel) Young Boys Bern (Zwi) (of Ferencvaros (Hon)) AC Milan (Ita) Ludogorets (Bul) (of Malmö (Zwe)) Vfl Wolfsburg (Dui)

Wie zou u willen loten? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Uit pot 1 (maak 1 keuze!) 9% Chelsea 18% Villarreal 9% Atlético Madrid 0% Manchester City 45% Bayern München 9% Internazionale 0% Lille 18% Sporting CP 0% Uit pot 2 (maak 1 keuze!) 0% Real Madrid 9% Barcelona 9% Juventus 9% Manchester United 0% PSG 9% Liverpool 36% Sevilla 18% Borussia Dortmund 9% Uit pot 3 (maak 1 keuze!) 0% Porto 9% Ajax 45% Shakhtar Donetsk (ov) 0% Monaco (ov) 9% Leipzig 9% Salzburg (ov) 0% Brondby (ov) 9% Benfica (ov) 0% PSV (ov) 0% Atalanta 0% Zenit St Petersburg 9% Stem Je kan nog stemmen tot 16/08/2021 07:00.