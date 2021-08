Hoe moet het verder met Kylian Hazard van Cercle Brugge?

Je zou bijna vergeten dat hij nog speler is bij Cercle Brugge, maar Kylian Hazard is nog steeds bij groenzwart.

Kylian Hazard komt nog steeds niet voor in de plannen van Cercle Brugge en trainer Yves Vanderhaeghe. Het contract van Hazard loopt nog tot 2023.

De jongste van de Hazards werd in januari doorgeschoven naar de B-kern. Hij werd verweten zich boven de groep te stellen.

Volgens La Dernière Heure zit Kylian Hazard nog steeds in de B-kern en is er van geen enkele ploeg interesse om hem over te nemen.