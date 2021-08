Johan Boskamp is honderd procent zeker: "Best voetballende ploeg van België"

De competitie in de Jupiler Pro League trekt zich beetje bij beetje op gang, maar niet iedereen lijkt al op toerental te geraken.

Na drie speeldagen kun je nog niet echt grote vaststellingen doen, al zijn er vooral heel veel verrassende dingen gebeurt.

Analist Johan Boskamp volgt het Belgische voetbal op de voet op en trekt toch enkele conclusies over wat hij al gezien heeft.

“Op dit moment vind ik Genk de best voetballende ploeg in België. Dat vertaalt zich alleen even niet in het puntentotaal. En daar draait het natuurlijk om. Tegen Shakhtar hadden ze ook de kansen en achteraf kun je dan zeggen dat het erin zat, maar op dat niveau gaat het erom dat je die afmaakt”, vertelt hij aan HBVL.