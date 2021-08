FC Barcelona wint zijn eerste wedstrijd in het post Lionel Messi tijdperk

FC Barcelona heeft een zware periode achter de rug met het vertrek van Lionel Messi en de perikelen rond de registratie van de nieuwe spelers, maar heeft uiteindelijk toch een goede start genomen in La Liga. Het won namelijk tegen Real Sociedad met 4-2.

Barcelona kon uiteindelijk toch rekenen op Eric Garcia en Memphis Depay. De Nederlander liet meteen zijn waarde zien met een assist voor de openingsgoal van Piqué, uitgerekend de man wiens loonoffer zijn aantreden mogelijk gemaakt had. Nog voor de pauze maakte Braithwaite de 2-0.



In de tweede helft mocht onze landgenoot Adnan Januzaj in de kleedkamer blijven. Zo zag hij hoe dat Braithwaite met zijn tweede de match helemaal leek te beslissen. Dit maakt van hem de eerste Deen die tweemaal in één wedstrijd tot scoren kwam in La Liga.

Maar Sociedad maakte het in het slot toch nog spannend. Lobete leek slechts de eer te redden, maar even later borstelde Oyarzabal een vrijschop heerlijk binnen. Het werd zo nog zweten voor Barça, maar in blessuretijd nam Sergi Roberto alle twijfels weg.