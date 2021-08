Van Ranst waarschuwt voetbalsupporters in coronatijden: "Zij waren een van de clubs waar de regeltjes niet werden opgevolgd"

Feestjes vieren alsof het ... 2019 is. Evenementen gaan opnieuw door, in de voetbalstadions is opnieuw iedereen welkom. Zonder mondmaskers, met een Covid Safe Ticket. Marc Van Ranst laat zich uit over de zaak.

"Je ziet dat mensen zich amuseren en dat is positief", aldus Van Ranst in De Zondag over de beelden van feestvierders. "Pas over enkele weken zullen we weten welke impact het heeft op de coronacijfers." Bubbels Dat er voetbalploegen ook mensen toelaten die nog niet gevaccineerd zijn? Dat is voor Van Ranst op zich geen probleem: "Als dat zoals vorig seizoen is, met aparte bubbels en op voldoende afstand." "Maar er moet voldoende gecontroleerd worden. Charleroi was een van de clubs waar de supporters vorig seizoen de regeltjes niet volgden en er amper controle was."