Anderlecht wint nipt van Union in oefenduel

Anderlecht heeft maandagmiddag Union met het kleinste verschil verslagen in een oefenduel.

De oefenmatch werd ingelast om spelers die afgelopen weekend nauwelijks of niet aan spelenminuten raakten wedstrijdritme te laten opdoen.

In een gelijkopgaande pot voetbal viel het enige doelpunt van de wedstrijd in minuut 53. De wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren, Anderlecht communiceerde niet over de opstellingen en doelpuntenmaker.

Union speelde met: Herbots, Nieuwkoop, Zacarias, Lazare, Sorinola, Lewis, Paolucci, Burgess, Marcq, Ziani, Avenatti.