Junya Ito stelt Genk-fans gerust na knalprestatie: "Waarom zou ik hier weggaan?"

Op de Ito van vorig seizoen was het nog wachten bij Racing Genk. Tot afgelopen zaterdag. De kwieke Japanner dolde met momenten met de OHL-defensie en opende met een prachtige treffer zijn rekening.

De Japanner ligt nog tot medio 2023 onder contract in de Luminus Arena. Al is het maar de vraag of hij zijn contract zal uitdoen bij Racing Genk. "Zoals het er nu naar uitziet, blijf ik gewoon bij Genk", legde de Japanner uit. "Ik heb het hier prima naar mijn zin. We hebben een fantastische ploeg en ik hou van de stad en onze fans."

"Met Onuachu, Bongonda en ik vormen we in mijn ogen de beste voorlinie van België. Zeg nu zelf: waarom zou ik hier dan weggaan", aldus Junya Ito.

De 28-jarige Japanner werd in het seizoen 2019-2020 gehuurd van Kashiwa Reysol. Een jaar later nam Genk hem definitief over voor een onbekend bedrag. De marktwaarde van Ito wordt door het gespecialiseerde transfermarkt.com geschat op acht miljoen euro.