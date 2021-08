Radja Nainggolan wil zo snel mogelijk op het veld staan bij Antwerp: "Zelfs aan 20% wil ik spelen"

Radja Nainggolan heeft heel de voorbereiding meegedaan bij Inter en is zo goed als klaar om te spelen. Zelfs al zou dit niet zo zijn toch wil hij op het veld staan. Zijn rugnummer daar blijft hij nog mysterieus rond.

Nainggolan had vandaag zijn allereerste training bij Antwerp. Hij is nog niet op topniveau maar hij zit er niet ver af. "Ik heb heel de voorbereiding bij Inter meegedaan. Alleen nadat mijn contract beëindigd werd (nvdr. Het contract tussen Nainggolan en Inter Milaan werd in onderling overleg stopgezet) heb ik met de familie nog een aantal dagen vakantie genomen. Dus ik heb een acht à negen dagen niet getraind. Ik zit momenteel aan 70% van mijn kunnen maar zelfs aan 20% wil ik spelen", zei Nainggolan al lachend. "Er is nog niet gesproken over wanneer ik ga spelen maar het is de trainer die beslist. Het was dan ook nog maar mijn eerste echte dag hier."

Voorlopig heeft hij nog geen rugnummer. Nainggolan reageerde hierop met een kwinkslag. "We zijn er mee bezig. We zullen dat wel bekend maken wanneer dat het zo ver is. Want tussen 25 en 99 zijn er nog nummers genoeg beschikbaar", zei hij met een knipoog.