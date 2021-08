🎥 Zo vierden de Union-supporters de gedeelde koppositie in 1A

De Union-supporters hoeven nog steeds uit hun droom niet te ontwaken. Hun ploeg staat op kop in 1A, ook na vier speeldagen. Het gaat wel nog altijd om een gedeelde koppositie, al is het aantal ploegen dat Union bijbeent wel verminderd.

Daar zorgde Union in eerste instantie zelf voor door KV Kortrijk te verslaan met 2-0. Vooruitgestuwd door de aanwezige fans trok Union in een sfeervol Dudenpark vanaf het eerste fluitsignaal ten aanval en was het vele malen te sterk voor de tegenstander die toch ook zes punten uit de eerste drie speeldagen had gepuurd.

Het was dan nog uitkijken naar wat Oostende zou doen. Dat won met 2-3 bij Seraing en gaat zo mee aan de leiding. Dat laten ze bij Union niet aan hun hart komen. Met een doelpuntensaldo van +6 is Union de echte leider. Kijk hieronder naar hoe de Brusselse aanhang zaterdag de thuisoverwinning - en dus de gedeelde koppositie - vierde.