Antwerp maakt selectie voor Europese match in Cyprus bekend, opvallende nieuwkomers in de kern

Stamnummer 1 is er klaar voor om ook in Europa iets af te gaan dwingen. Het trekt naar Cyprus met 22 namen, met daarbij toch een paar opvallende namen.

Nieuwkomer Radja Nainggolan zit wel degelijk in de 22-koppige selectie van Antwerp voor de verplaatsing naar het Cypriotische Omonia.

Of hij meteen minuten zal verzamelen is nog maar de vraag, gezien hij mogelijk nog niet helemaal klaar voor de strijd is.

Maar toch: ook op 20% van zijn kunnen wilde hij naar eigen zeggen al spelen voor stamnummer 1. Ook andere nieuwkomers als Vines, Eggestein, Engels en Balikwisha trekken mee naar Cyprus - van Didier Lamkel Zé is er (uiteraard) geen spoor bij de namen van Priske.