Het jaar van nu of nooit voor Yorbe Vertessen

Yorbe Vertessen, onthou de naam. Voor de Rode Duivels ooit, voor PSV zeker nu alvast. Het is tijd voor de definitieve doorbraak.

Yorbe Vertessen is een 20-jarige Belgische aanvaller die uitkomt voor PSV en daar al van zijn achtste actief is.

Via enkele seizoenen in de Nederlandse tweede klasse bij de beloftenploeg van PSV is hij nu eindelijk klaar voor het 'echte' werk.

Vorig seizoen was hij al goed voor 2 goals en 3 assists bij PSV, afgelopen zomer werd zijn contract verlengd tot 2025.

Ze geloven bij de Lampenclub duidelijk in Vertessen, nu is het aan hem om dit jaar die verwachtingen te gaan waarmaken. In de Supercup scoorde hij al meteen tegen Ajax.

Hij is erg polyvalent en kan zowel op de flank als diep in de spits goed uit de voeten. Hij heeft alle kaarten zelf in handen met oog op zijn toekomst. Het is nu of nooit, spannend sowieso.