Het kind van de rekening bij Club Brugge? "Zie het somber voor hem in"

Club Brugge maakte indruk tegen Zulte Waregem en won uiteindelijk met 0-4 aan de Gaverbeek. Voor één speler ziet het er stilaan wel niet goed uit.

"Club Brugge was indrukwekkend", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Het had net als vorig jaar zomaar 0-6 kunnen worden. Ik zag al de eerste tekenen van kruissnelheid, vroeger dan vorig seizoen bij blauw-zwart."

Somber

Rest de vraag: wat met Bas Dost? "Zoals De Ketelaere het nu doet in de spits, dat is sensationeel. Dost zal nu moeten harken om nog in de ploeg te raken."

"Het was al een stuk minder de voorbije maanden en als je speelt zoals Club op dit moment, dan kan je weinig met hem aanvangen. Ik zie het somber in voor hem. En dan gaat Club nog transfers doen ..."