Verrassende comeback in Jupiler Pro League voor ex-speler Anderlecht en Standard? CEO laat zich uit over de zaak

Of hij nog terug komt op het allerhoogste niveau? Alles is mogelijk, maar er is wel een nieuwe wending in het dossier.

De 37-jarige Jelle Van Damme stond volgens enkele bronnen op het verlanglijstje van Union Saint-Gilloise en beiden zochten toenadering. Niets concreet? Dat was het verhaal alvast van afgelopen weekend, maar een en ander moet blijkbaar toch in een ander licht geplaatst worden. "Normaal gezien zullen er geen transfers meer gebeuren", aldus Union-CEO Bormans. "De zaak Van Damme is een beetje opgeblazen. Er was contact, maar dat was niets concreets."