Vanderhaeghe laat zich uit over jonge Belg die basisdebuut maakte en Spaanse aanwinst: "Nog wat tijd nodig, maar ..."

Cercle Brugge ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Anderlecht. Toch was Yves Vanderhaeghe niet negatief. Hij had ook een en ander te melden over de aanvallers.

Met name op het gebied van de spitsen gaat het zeker niet slecht dit seizoen. Met Aske Sampers is er een jong, Belgisch talent dat zijn kansen krijgt voorin. Hoopgevend "Hij viel al een paar keer goed in de voorbije weken en werkt heel hard op training", aldus Vanderhaeghe over de jonge Belg. "Dus hij verdiende die basisplaats en hij kaatst goed." Met Alex Millan kwam er afgelopen week ook Spaanse versterking: "Hij heeft zo'n vier weken voorbereiding gehad, dus er is nog wat werk aan. Maar hij liet ook meteen wel wat zien."