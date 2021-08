Analist bikkelhard voor Marc Coucke: "Als een club wordt overgenomen door iemand die geen verstand heeft van voetbal ..."

RSC Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen Vitesse Arnhem. En dus is het alle hens aan dek, ook in de media. In de Nederlandse pers is er veel kritiek op Marc Coucke.

Ook Aad De Mos heeft zich in diverse Nederlandse kranten uitgelaten over Marc Coucke en diens beleid bij Anderlecht. Visie "Op het moment dat een club wordt overgeno­men door mensen die geen verstand hebben van voetbal, kun je heel hard vallen", klinkt het onder meer in De Stentor. "Je moet de kennis hebben of in huis halen om een club als Anderlecht te kunnen leiden. Maar ze veranderden de naam van het stadion en deden de ene miskoop na de andere. Ik zie ze daarom voorlopig niet opkrabbelen. Club Brugge is ze voorbij, doordat ze daar wel visie hebben."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Vitesse live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.