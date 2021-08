Ex-spits van KV Kortrijk verschijnt op radar van Atlético Madrid en Atalanta

Nog niet zo lang geleden speelde Terem Moffi bij KV Kortrijk, maar ondertussen heeft hij in Frankrijk de belangstelling van enkele Europese topploegen gewekt.

De 22-jarige Nigeriaan was tijdens het seizoen 2019-2020 actief in het Guldensporenstadion. De spits kwam toen 11 keer in actie, maar toonde met zijn vijf treffers wel meteen zijn neus voor doelpunten.

De spits stond mede daardoor op de radar van enkele buitenlandse clubs. Uiteindelijk vertrok hij na amper een jaar voor maar lief 8 miljoen euro naar FC Lorient.

Ook in Frankrijk scoorde Moffi aan de lopende band. Maar liefst 16 keer in 36 wedstrijden. Vorige week bezorgde hij zijn ploeg de volle buit vanop de stip tegen AS Monaco. Volgens Footmercato tonen enkele Europese topclubs interesse.

Onder meer Atlético Madrid en Atalanta willen de aanvallende kracht graag inlijven. De spits ligt bij Lorient nog wel tot 2024 onder contract.