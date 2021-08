Hoe zou het nog zijn met... Ervin Zukanovic

Maar liefst 153 wedstrijden speelde Ervin Zukanovic in de Belgische eerste klasse. Dat deed hij voor FCV Dender, Eupen, KV Kortrijk en KAA Gent. In 2015 verliet Zukanovic België voor een avontuur in Italië, maar nu is hij ploeggenoot van Lucas Biglia in Turkije.

In 2009 streek er een zekere Ervin Zukanovic neer op de Belgische voetbalvelden. FCV Dender was in de wintertransferperiode een 21-jarige Bosnische centrale verdediger gaan halen bij Duitse zesdeklasser KFC Uerdingen 05. Met Dender degradeert hij na een half seizoen meteen naar tweede klasse. Toch bijft de Bosniër trouw aan zijn club. Nog één seizoen speelt Zukanovic in het Van Roystadion. Ze eindigden op een teleurstellende dertiende plek en Eupen, dat net promoveerde, wou de centrale verdediger er graag bij. Voor 80.000 euro werd er een deal gesloten en kon Zukanovic mee terug naar eerste klasse. Hij moest er Mijat Maric (later 282 wedstrijden voor Lokeren) vervangen.

Photonews

Het seizoen 2010/2011 is het eerste in de geschiedenis van Eupen dat ze in de hoogste afdeling aantreden. Ze beginnen dus ook als kneusje aan de competitie. Eupen sprokkelt 23 punten, met als hoogtepunt een 1-3 overwinning op Standard, maar eindigt op de vijftiende plaats met slechts één punt achterstand op Lierse SK. De Panda's moeten dus Play-off III spelen tegen de laatste uit de stand, Charleroi. Toch was Eupen nog niet zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse. Eerst moesten ze nog een eindronde overleven tegen drie tweedeklassers (Lommel United, Waasland-Beveren en REAC Mons). Eupen verloor elke wedstrijd en degradeerde na één seizoen terug naar tweede klasse.

KV Kortrijk & KAA Gent

Aan het einde van het seizoen biedt KV Kortrijk Zukanovic de kans om zijn verblijf in eerste klasse te verlengen. Voor 200.000 euro laten de Panda's de Bosniër naar West-Vlaanderen vertrekken. Meteen is hij een vaste waarde in de basiself van de Kerels. Met drie doelpunten en een assist helpt Ervin Zukanovic Kortrijk aan een knappe zesde plaats en dus ook aan een ticket voor play-off 1. Vooral zijn weergaloze vrije trap tegen Bergen deed monden openvallen. Op zijn 25ste verjaardag knalde hij de bal op een heerlijke manier in de winkelhaak. Voor het eerst in zijn carrière liet Zukanovic zien dat hij uitstekende vrije trappen kan geven. In de play-offs winnen ze van Anderlecht, Club Brugge en Gent, maar toch eindigen ze het seizoen op de zesde plaats.

Het tweede seizoen van Zukanovic bij Kortrijk was ook alles behalve slecht. Ze streden opnieuw mee voor een plek in play-off 1. Bij KAA Gent heerste er een crisissfeer. De Buffalo's stonden op nieuwjaar slechts op de twaalfde plek in het klassement. De degradatie was dichter bij dan een plek bij de eerste zes. Versterking halen voor de laatste acht duels was dus een must en zo kwamen ze uit bij Ervin Zukanovic. Gent maakte 625.000 euro over naar Kortrijk en wist zo de Bosniër aan te trekken. Zukanovic speelde iedere wedstrijd, maar kon niet verhinderen dat Gent op de twaalfde plek bleef steken.

Photonews

In het tweede seizoen bij de Buffalo's krijgt Ervin Zukanovic te maken met een buikspierblessure. Hierdoor mist hij alle wedstrijden van september tot eind december. Als de Bosniër beschikbaar was, stond hij wel steeds in de basis. Uiteindelijk eindigde Gent één puntje onder Genk op de zevende plaats. Ze liepen play-off 1 dus net mis. Daar stopte ook het verhaal van Zukanovic in België.

Jobhoppen in Italië

Het seizoen 2014/15 besloot Gent dat het Zukanovic wou uitlenen. Chievo Verona wou hem heel graag naar de Serie A halen en deed dat ook. Ze huurden hem met een aankoopoptie van één miljoen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen liet de centrale verdediger meteen zien wat zijn geheim wapen was, namelijk een prachtige vrije trap. Met twee doelpunten en twee assists kon Zukanovic de ploeg uit Verona overtuigen van zijn kwaliteiten. Ook andere clubs lagen op de loer om de Bosniër binnen te halen, maar Chievo Verona besloot om de afkoopclausule te lichten. Het was wel meteen duidelijk dat dat niet was om bij Chievo te blijven, maar om hem door te verkopen met winst.

Twee weken ver in het transfermercato en het was al zover, Sampdoria wou Zukanovic er graag bijhebben. Maar liefst 3,28 miljoen legden ze neer bij Chievo Verona om hem binnen te halen. Ook daar toonde hij dat hij zijn geld waard was. De Bosnische centrale verdediger stond steeds in de basis en maakte op een half seizoen ook zelfs drie doelpunten. Op het veld van Lazio Roma maakte hij diep in de blessuretijd de gelijkmaker vanop een vrije trap. Iets wat in de Italiaanse hoofdstad niet onopgemerkt voorbijging... .

In de wintertransferperiode was het namelijk zo dat AS Roma Zukanovic er zeer graag wou bijhebben. Uiteindelijk ging Sampdoria akkoord met een huurvergoeding van 1,2 miljoen euro en een aankoopoptie van 2,8 miljoen. In de Italiaanse hoofdstad mocht de ervaren Bosniër voor het eerst proeven van de Champions League. In de achtste finales speelde Roma tegen Real Madrid. Zukanovic mocht de terugwedstrijd op Bernabeu spelen. Hij moest plots niet meer verdedigen op een spits van Lierse, maar op niemand minder dan Cristiano Ronaldo. Hij moest zich in de tweede helft toch gewonnen geven tegen de Portugees die één keer wist te scoren. James Rodriguez zorgde voor het andere doelpunt. Bij Roma was Zukanovic geen vaste basiswaarde, maar ze lichtten de aankoopoptie toch.

Photonews

Roma wou de Bosniër ook meteen uitlenen. Dat deden ze in eerste instantie aan Atalanta, die één miljoen huurvergoeding betaalden. Ook daar stond de Bosniër niet altijd aan de aftrap. In totaal speelde hij er wel zeventien duels, maar dat was niet voldoende om de club in Bergamo te overtuigen om hem definitief over te nemen. Het seizoen daarop verhuurt Roma de Bosniër aan Genoa. Zij verkregen ook een afkoopclausule van anderhalf miljoen euro. Bij Genoa werd Ervin Zukanovic weer een vaste waarde in de basiself. Ze lichtten de aankoopoptie dan ook en zo bleef de centrale verdediger nog een jaar langer bij Genoa.

Photonews

Het einde is nabij

In de zomer van 2019 besloot Zukanovic dat het tijd was om Italië te verlaten. Na vier seizoenen verlaat hij de Serie A voor een avontuur bij het Saudi-Arabische Al-Ahli. Hij werd er ploegmaat van Marko Marin (ex-Anderlecht). De eerste drie duels speelde hij de volle negentig minuten, daarna kreeg hij geen kansen meer. Het was dus geen fijn eerste half seizoen in Saudi-Arabië en zo keerde Zukanovic terug naar, je raadt het nooit, Italië. Bij SPAL kreeg hij nog eens de kans om op zijn 32ste basisspeler te worden in de Serie A. Ook voor SPAL kwam de Bosniër slechts drie keer in actie, de rest van het seizoen was hij buiten strijd met een probleem aan zijn spronggewricht.

In september van vorig jaar besloot Ervin Zukanovic om Italië (voorlopig) definitief te verlaten. De Turkse eersteklasser Karagümrük overtuigde de 33-jarige centrale verdediger met een contract voor twee seizoenen. Opnieuw miste hij een half seizoen door blessureleed, maar voor de rest was hij wel steeds basisspeler. In totaal speelde hij zeventien duels en wist hij ook drie keer de weg naar doel te vinden. Dit seizoen is nog maar een speeldag ver, maar Zukanovic mocht wel meteen in de basis starten samen met niemand minder dan Lucas Biglia (ex-Anderlecht). Ze wonnen met 3-2 van Gaziantep. Het zou wel eens goed kunnen dat dit het laatste seizoen is voor Ervin Zukanovic als profvoetballer. Op het einde van dit seizoen is hij 35 jaar oud en loopt zijn contract in Turkije af. Om op te volgen dus... .