'Anderlecht legt 1,5 miljoen euro op tafel voor nieuwe flankaanvaller'

Anderlecht wil de 18-jarige flankaanvaller ophalen in Zweden. Daarbij zou paarswit een bod van anderhalf miljoen euro gedaan hebben.

Volgens Aftonbladet heeft Anderlecht een bod van 1,5 miljoen euro gedaan op Bénie Traoré. De 18-jarige flankaanvaller speelt in Zweden voor KB Häcken.

In 21 maanden liet de jongeman uit Ivoorkust zich zien met vier goals en evenveel assists. Dat zorgde voor de nodige interesse, al is dat niet alleen van Anderlecht.

"Er is veel interesse, dat klopt", verklaart sportief directeur Martin Ericsson. "Maar het zal een goed bod moeten zijn om Traoré nu te verkopen. We kunnen hem niet vervangen omdat de transfermarkt hier gesloten is en hij is een speler met een groot potentieel.”