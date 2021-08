CEO Pro League scherp: "Geen slechte zaak dat grote clubs sterker zijn" en "Voetbal deed al enorme inspanningen, dat zou ramp zijn"

Hij is er ondertussen 65, maar blijft nog een jaartje langer CEO van de Pro League. Daarna is het (onherroepelijk) gedaan voor Pierre François. Om een straffe uitspraak zit hij nog steeds niet verlegen, zoveel is duidelijk.

"De macht van de grote clubs in België is niet per se een slechte zaak", aldus François onder meer in Het Laatste Nieuws.

"Het product Pro League moet zo sterk mogelijk zijn. Dan kijk je snel naar de clubs met de grootste budgetten, de meeste supporters, de beste spelers. Het is niet erg dat die clubs sterker zijn en meer te zeggen hebben."

Of #Antwerp #Nainggolan nu 150.000 euro betaalt per maand of 200.000, er stroom altijd slechts 912 euro naar de sociale zekerheid. Minder dan 1% dus. Voor een gemiddelde werknemer daarentegen gaat het typisch om 38% RSZ-bijdragen. Hoelang nog? — Stijn Baert (@Stijn_Baert) August 13, 2021

"Een ploeg als Zulte Waregem kan op dit moment niet eens dromen van de handtekening van Mignolet of Nainggolan, maar de matchen tegen Club Brugge en Antwerp zijn voor hen en hun supporters net interessant."

En dan is er nog het fiscaal gunstregime voor voetballers: "Het Belgisch voetbal heeft al serieuze inspanningen gedaan om transparanter en properder te worden. Een totale afschaffing van de regel voor topsporters zou een drama zijn, niet enkel voor het voetbal."