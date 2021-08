Sterkhouder Real Madrid verlengt contract met een jaar

Karim Benzema liep normaal eind dit seizoen af, maar Fabrizio Romano liet op zijn Twitter weten dat de Franse spits zijn contract verlengd heeft tot juni 2023. De officiële bekendmaking vanwege de club zelf volgt later. Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo heeft Benzema de rol van sterkhouder grotendeels op zich genomen. Real Madrid kan dus niet zonder de 33-jarige Fransman.

Sinds de zomer van 2009 zit Benzema al bij Real Madrid. Hij werd toen voor 35 miljoen overgekocht van Lyon. Sindsdien speelde de Franse spits 560 wedstrijden voor Los Blancos waarin hij ook 281 keer wist te scoren en 144 assists uitdeelde. Hij werd drie keer Spaans kampioen, won vier keer de Champions League, drie keer de Spaanse supercup, vier keer het WK voor clubs en drie keer de Europese supercup. Kortom, de verlenging van zijn contract was een cruciaal punt.

Contract signed. Karim Benzema extends his agreement with Real Madrid until June 2023 - paperworks completed, official announcement in place after Courtois and Carvajal. ⚪️ #RealMadrid



…and it started like this, July 2009 @ Bernabéu. 4433 days ago. 👇🏻🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/Ufscfi3bCr