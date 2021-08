OFFICIEEL Club Brugge bevestigt komst van Owen Otasowie

Club Brugge heeft Owen Otasowie officieel voorgesteld. Het is de derde inkomende transfer voor blauwzwart.

Otasowie (20) komt over van het Engelse Wolverhampton Wanderers. De Amerikaans-Britse middenvelder, geboren in New York, tekende in 2017 een contract bij de ‘Wolves’.

Hij kwam zes keer in actie voor Wolverhampton in de Premier League en werd ook al opgeroepen voor het Amerikaanse nationale elftal. Otasowie tekent een contract tot 2025 bij Club.

Met de overgang zou een bedrag van 4 miljoen euro gemoeid zijn. Ook Ruben Providence is geland in België, zijn transfer kan ook vandaag nog geofficialiseerd worden.