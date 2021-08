Straks geen rechtstreekse vertegenwoordiger meer in Champions League? Dramatische Belgische avond, Malta en Estland doen beter

Verliezen in Polen (Gent) en Cyprus (Antwerp) of thuis gelijk spelen tegen Vitesse? Neen, het was niet de droomweek voor de Belgische coëfficiënt die we hadden verwacht.

In deze fase van de strijd verzamelen de teams een punt voor een overwinning en een half punt voor een gelijkspel voor de coëfficiënt. Deze week werden dus in totaal ... 0,500 punten verzameld door Anderlecht. Dat moet vervolgens door het aantal Belgische clubs in Europa (5) worden gedeeld.

Slotsom: deze week leverde 0,100 punten op voor de Belgische coëfficiënt. In totaal verzamelden we al 1,800 punten - het is te zeggen: 0,800 door de rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League, iets waar Club Brugge niets moest voor doen, en 1,000 punten door de vier overwinningen en twee gelijke spelen van Gent en Anderlecht tot dusver.

Met dat aantal staan we dit seizoen voorlopig 31e, achter landen als Malta, Kosovo, Moldavië en Estland onder meer. En zo moeten we ook stilaan meer en meer vrezen dat in 2023 de kampioen niet langer rechtstreeks naar de Champions League zal mogen.

13e

Daarvoor moeten we de top-10 van de UEFA-ranglijst vasthouden en virtueel staan we amper 13e meer als we de resultaten van de vijf voorbije seizoenen meerekenen. Enige 'voordeel': Rusland (9e), Oostenrijk (10e) en Oekraïne (11e) hebben ook nog niet al te veel indruk gemaakt tot dusver.

Maar toch: het wordt niet makkelijk om de top-10 opnieuw te gaan halen. Volgende week is het alvast aan Gent en Anderlecht om zes extra kansen op puntengewin af te gaan dwingen en twee overwinningen te boeken.