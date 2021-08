Toch een beetje goed nieuws voor AA Gent: Laurent Depoitre is helemaal terug

De voorbije maanden kreeg Laurent Depoitre met de nodige miserie af te rekenen, maar hij is helemaal fit.

AA Gent blijft aan een wisselvallig seizoen bezig. In de competitie lukt het voorlopig niet zoals gewenst en ook Europees hadden de Buffalo’s al wat meer willen laten zien.

Goed nieuws is er nu wel van Laurent Depoitre. "Na een moeilijk seizoen met veel blessureleed voel ik me nu terug 100%, ik speel zonder pijn. Ik mis wel nog wat matchritme, maar dat zal verbeteren naarmate ik wedstrijden speel", zegt hij op de website van AA Gent.

Kan hij volgende week al Europees ingezet worden? "We moeten vertrouwen blijven hebben voor de terugwedstrijd. We hadden het onszelf vanavond makkelijker kunnen maken, maar we hebben kwaliteiten genoeg om ons voor eigen publiek te kwalificeren voor de groepsfase."