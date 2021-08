Wat gaat er verkeerd bij Beerschot? "Het is al maanden niet goed"

Beerschot kent een moeilijke seizoensstart. Nieuw is dat volgens analist Mo Messoudi niet.

Volgens analist Mo Messoudi is het probleem van Beerschot niet nieuw. “Qua spelniveau is het al maanden niet goed. Ze maken te weinig goals en slikken er zelf veel te veel. Dat laatste was vorig seizoen al een probleem onder Hernán Losada”, zegt Messoudi aan GVA.

Maar volgens Messoudi is dat niet het enige probleem. “Het grote verschil was toen dat ze vanuit de omschakeling zelf ook veel scoorden. Dat is nu volledig weggevallen. De spelers krijgen ook meer kritiek, wat niet verwonderlijk is. Laten we hopen dat Vaca en Shankland echte versterkingen zijn. Want tot nog toe zijn die nieuwe jongens geen garantie op succes gebleken.”

Snel verandering brengen lijkt volgens Messoudi dan ook niet mogelijk. “De blessure van Sanusi maakt het er ook niet makkelijker op. Ik hoop dat ik ongelijk ga krijgen, maar ik vrees dat Beerschot eind augustus nog altijd op de laatste plaats zal staan.”