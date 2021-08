Goudhaantje van FC Kopenhagen op weg naar Club Brugge

Gisteren stelde Club Brugge twee nieuwe transfer voor maar hun transferhonger lijkt nog niet gestild. Zo willen ze nu gaan shoppen bij FC Kopenhagen.

Zo meldt Het Nieuwsblad dat Club Brugge nog een extra flankaanvaller erbij wil halen. Tot dusver mikten de Bruggelingen vooral op spelers die op termijn een meerwaarde kunnen worden, dit is nu niet anders. Zo blijft Mohammed Daramy bovenaan het lijstje staan.



Het 19-jarige goudhaantje van FC Kopenhagen geldt dan ook als één van de grootste talenten op de Europese velden. Club trekt al een tijdje aan zijn mouw en de Denen bevestigden eerder al dat de onderhandelingen op clubniveau lopen. Maar een gemakkelijk dossier is het niet. Om Daramy over te nemen zal Club Brugge naar alle waarschijnlijkheid zijn transferrecord moeten breken.

Daramy speelt sinds de zomer van 2018 voor FC Kopenhagen. De Deen met roots in Sierra Leone speelde tot dusver 91 wedstrijden voor de Denen daarin maakte hij 17 doelpunten en gaf hij 9 assists. Indrukwekkende statistieken voor een speler die nog maar 19 jaar is.