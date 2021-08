Mislukt bij Racing Genk, maar nu de man bij Union: "Vraagtekens bij zijn capaciteiten"

Union is als een wervelwind aan het seizoen begonnen en dat is mede te danken aan trainer Felice Mazzu.

Nieuwkomer Union blijft maar gaan in de Jupiler Pro League. Dit moet meer zijn dan het verlengde van de titel pakken in tweede klasse. “Een goeie visie, een goeie directie, kwaliteit. Philippe Bormans, ex-STVV, weet wat hij wil, het is allemaal geen toeval wat Union aan het presteren is”, zegt Killian Overmeire aan Sport/Voetbalmagazine.

Volgens Overmeire zou de ploeg vorig jaar al niet misgestaan hebben in 1A. Er kwam nog versterking binnen en dan is er ook nog eens de coach.

“Met Felice Mazzu hebben ze ook nog eens een goeie trainer die dat opnieuw bewijst. Ik denk dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was in Genk, en daar zijn passie niet kon overzetten. Sommigen zetten toen vraagtekens bij zijn capaciteiten, maar nu bewijst hij het opnieuw”, klinkt het nog.