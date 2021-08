Racing Genk zijn aanvallende versterking is in aantocht

Ike Ugbo staat al een tijdje op de radar van Racing Genk. Kristof Terreur van Het Laatste Nieuws weet te melden dat de aanvaller dinsdag naar België komt om zijn medische testen af te leggen. Even leek Olympique Marseille stokken in de wielen te willen steken om hun interesse is tanend in de aanvaller.

België leerde Ugbo vorig seizoen kennen toen hij op uitleenbasis speelde bij Cercle Brugge. Daar kwam hij in 34 wedstrijden 17 keer tot scoren en gaf hij drie assists.

KRC Genk are expecting Iké Ugbo in Belgium on Tuesday for his medicals, as per @KjellDoms. Genk had hoped to get a deal done last week, but the last-minute interest from Marseille slowed everything down. #CFC



