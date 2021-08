Marc Degryse ziet Anderlecht doorstoten tegen Vitesse: "Daar zal er ruimte liggen"

Anderlecht speelde donderdagavond in de Conference League 3-3 gelijk tegen Vitesse. Niet onoverkomelijk vindt analist Marc Degryse.

Volgens Marc Degryse heeft Anderlecht zeker kansen om door te stoten in de Gelredome. “Vitesse heeft Anderlecht toch ook niet weggetikt, hé? Het was eerder de stuitende nonchalance achterin die paars-wit in moeilijkheden heeft gebracht”, zegt Degryse aan HLN.

Het balverlies van Hoedt was dodelijk. “Dat soort zaken moeten eruit als Anderlecht in Europa wil opstaan. Het blijft een lange weg van ups en downs, heeft donderdag ons geleerd. Maar ik ben toch hoopvol dat Anderlecht de situatie in Arnhem nog kan omkeren.”

En dat zal Vitesse volgens Degryse aan zichzelf te danken hebben. “Het feit dat Vitesse een ploeg is die altijd met open vizier strijdt. Dat gaan ze volgende week ook doen, en daardoor zal er ruimte liggen voor Anderlecht. Als Kompany zijn ploeg tot een volledige prestatie kan brengen zoals donderdag voor de pauze, is er nog veel mogelijk. Want er waren lichtpunten, hoor. Raman, Amuzu.”