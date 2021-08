Het sluitstuk van Seraing was zaterdag beslissend op het einde van de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Zo pakt de gepromoveerde ploeg de volle buit.

Seraing wist zaterdag te winnen van Cercle Brugge (2-1). De Métallos kwamen al vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar draaiden de scheve situatie in de tweede helft om. In de blessuretijd vertrouwden ze op hun doelman die met een beslissende redding uitpakte op een schot van Denkey. "Ik anticipeerde op het schot, ik gooide mezelf en de bal kwam gelukkig tegen mij aan. Een save in de laatste minuten redt ons, maar daarvoor moeten we ook het werk van de hele ploeg onderstrepen. We hielden goed stand en werkten ons te pletter", vertelde Guillaume Dietsch, de doelman van Seraing.

© photonews

Seraing boekte zijn tweede overwinning van het seizoen en heeft nu al 6 punten op de teller staan. "Na twee nederlagen wilden we graag winnen. Dat deden we dan ook met stijl. Bravo aan het hele team, we hebben goed gepresteerd en we kijken nu al uit naar de wedstrijd van volgende week tegen Eupen", concludeerde de doelman die uitgeleed wordt door Metz.