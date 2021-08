Ook in de beloftencompetitie zorgt corona voor chaos: Limburgse derby meteen uitgesteld

Dit seizoen staat er in de beloftencompetitie veel op het spel: de top vier zou namelijk 'promoveren' naar 1B. Maar de openingswedstrijd wordt door een positieve coronatest bij STVV meteen uitgesteld.

Maandagavond stond er in de openingswedstrijd van de beloftencompetitie meteen een Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV op het programma. KRC Genk is één van de favorieten in de reeks, maar zal nog even geduld moeten uitoefenen.

Want de derby zal volgens HBvL door een positief coronageval bij STVV pas op 10 september gespeeld worden. Slechts één iemand testte positief, maar door voorzorgsmaatregelen werd er beslist om geen onnodige risico’s te nemen. De meeste spelers bij de beloften zijn namelijk nog niet volledig gevaccineerd.

Daardoor moesten de spelers van STVV die nog niet volledig gevaccineerd waren in quarantaine. Zij blijven nog tot deze vrijdag in afzondering. Zij die hun twee spuiten wel al kregen werden zaterdag al getest en mochten daarna aansluiten bij de U18.