OFFICIEEL: Beerschot heeft nieuwe middenvelder beet en stelt hem voor met prachtig filmpje

Peter Maes heeft er een optie op het middenveld bij. De Boliviaanse middenvelder Ramiro Vaca komt de kern versterken. Door visumproblemen sleepte de transfer aan, maar Beerschot stelde hem nu voor met een filmpje in het Museum voor Schone Kunsten.

Beerschot kon Vaca voor een beperkte transfersom losweken bij The Strongest omdat hij nog maar één jaar contract had. Vaca moet de nodige creativiteit gaan bijbrengen en de taak van Rafael Holzhauser verlichten.

Op zijn 22ste heeft hij ook al internationale ervaring, want hij is Boliviaans international geworden. Hij heeft 12 interlands en was in de afgelopen Copa América basisspeler.

“Ik ben enorm blij om hier eindelijk te zijn”, vertelt de 22-jarige Boliviaan. “Ik kan niet wachten om mijn paarse shirt aan te trekken en alle supporters te ontmoeten in het stadion.”

© Beerschot

Vorig seizoen brak Vaca helemaal door bij The Strongest. Hij speelde 23 wedstrijden voor de Boliviaanse vicekampioen, waarin hij vier keer scoorde en elf assists gaf. Dit seizoen zat hij aan twee doelpunten en vijf assists in 12 wedstrijden. “Ramiro is een technisch zeer begaafde speler”, vertelt technisch manager Sander Van Praet. “Met zijn creativiteit en vista past hij perfect binnen het Beerschot-DNA. Bovendien is hij al heel matuur voor zijn leeftijd en al Boliviaans A-international sinds hij 17 jaar oud is.”

“Vaca is een type speler dat tot de verbeelding spreekt”, glundert voorzitter Francis Vrancken. “International, gespeeld tegen kleppers zoals Messi en Suárez, 22 jaar en nog een enorme groeimarge. Bovendien is een Boliviaanse speler zeldzaam en vernieuwend in onze Belgische competitie. Perfect voor het huidige en toekomstige Beerschot.”

Bienvenido Ramiro! 💜🇧🇴 Bolivia🕰️ 22 y/o📍 Midfielder✍️ 2024🔁 The Strongest(🎥 Thanks to Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/6tMYLSxHne — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) August 24, 2021