Heeft Club Brugge opnieuw beet? 'Flankaanvaller (vroegtijdig) aangekomen in ons land'

Club Brugge pakt uit met een stevig transferoffensief. Vorige week lokte het Otasowie en Providence naar het Jan Breydelstadion. Nu is blauw-zwart volop bezig met de komst van Kamal Sowah, maar ook Tajon Buchanan lijkt (vroegtijdig) te kiezen voor een Belgisch avontuur.

De 22-jarige Canadees is zelfs al gespot in een hotel in Brugge. Daar zal hij de deal met zijn toekomstige club ongetwijfeld verder afronden. Normaal gezien werd Buchanan pas in januari in ons land verwacht, maar nu zou de deal weleens veel sneller afgerond kunnen worden.

De rechtsbuiten kwam dit seizoen in de MLS 17 keer in actie voor New Engeland Revolution. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en vijf assists. Het is nu dus enkel nog wachten op de officiële presentatie van de Canadese international. Club Brugge aast al langer op deze speler en wil zo meer mogelijkheden op de flanken creëren.