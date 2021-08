Lukaku onstopbaar? "Hij heeft Arsenal kapotgespeeld"

Het debuut van Romelu Lukaku bij Chelsea in zijn tweede periode mocht er meteen zijn. En dat heeft dus ook opgeleverd bij de analisten.

Romelu Lukaku is goed bezig en alvast prima begonnen aan zijn seizoen bij Chelsea. De match op Arsenal mocht er méér dan wezen.

Wandeling

"HIj kon gewoon wandelen in zijn tuin tegen Arsenal. Het is onmogelijk om op hem te verdedigen", aldus Gary Neville in Monday Night Football.

Rest de vraag: kan hij het ook tegen een topclub als Liverpool volgend weekend? "Liverpool gaat het ander moeten aanpakken. Misschien is Van Dijk de enige verdediger die kans maakt tegen hem."