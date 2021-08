Overbodige Anderlechtspeler straks ploegmaat van Buffon

De Belg kreeg vorig seizoen minuten door de blessure van Hannes Delcroix, maar dit seizoen rekende Kompany niet meer op hem. Als oplossing trekt hij naar Parma, de ploeg van Gianluigi Buffon.

Parma huurt hem en heeft een aankoopoptie.

Elias Cobbaut is set to join Parma from Anderlecht on loan with buy option. The agreement has been completed today - official announcement soon. ­čçž­č笭襣 #transfers