Officieel: Thomas Henry verruilt OHL voor Italiaanse promovendus

Het hing al een lange tijd in de lucht: Thomas Henry was onhoudbaar voor OHL en heeft nu zijn droomtransfer beet. Na een ijzersterk seizoen trekt hij naar de Serie A. De Franse spits zal voortaan doelpunten maken in loondienst van Venezia.

De 26-jarige aanvaller trok in januari 2019 naar Oud-Heverlee Leuven. De Leuvenaars stonden toen nog op de laatste plaats, maar Henry redde zijn werkgever van de degradatie. Uiteindelijk had hij het seizoen daarna een groot aandeel in de promotie.

En ook in 1A bleef hij aan de lopende band scoren. In zijn debuutseizoen in de Jupiler Pro League was Thomas Henry meteen goed voor 21 doelpunten. Uiteindelijk verlaat hij Het King Power At Den Dreef Stadion met 45 doelpunten.

Bij Venezia lopen er ondertussen heel wat bekende gezichten rond. Ook David Okereke (Club Brugge) en Daan Heymans (ex-Waasland-Beveren) zijn inmiddels bij de Italiaanse promovendus actief. Dit weekend verloor het hun openingswedstrijd op het veld van Napoli (2-0). Toch lieten ze een sterke indruk na.