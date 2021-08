Loïs Openda over Anderlecht: "Had hen pijn kunnen doen" en een niet gerealiseerde transfer naar 1A

Loïs Openda moest door een schorsing de wedstrijd tussen Anderlecht en Vitesse vanuit de tribune volgen.

Vorige week was Loïs Openda er bij Vitesse tegen Anderlecht niet bij, deze week is de goaltjesdief er wel. De 3-3 zou vorig jaar een veel beter resultaat dan nu geweest zijn. “Het is jammer dat de uitdoelpunten niet meer dubbel tellen, maar we spelen thuis voor onze fans”, zegt Openda aan Het Nieuwsblad.

Hij keek vooral naar de achterhoede van paarswit. “Anderlecht liet vorige week best veel ruimte in de rug van hun defensie. Met mijn snelheid kan ik hen dus pijn doen. Al is Kompany ook niet stom. Hij zal iets zoeken om mij te blokkeren.”

Openda had even goed in België kunnen spelen. “Ik koos er bewust voor om hier nog een seizoen te blijven. Er was ook interesse van Charleroi, waar coach Edward Still - hij zat bij Brugge toen ik daar debuteerde - me graag wou, maar ik wil in Nederland beter doen dan vorig jaar.”