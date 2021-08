Nummer van Simon Deli nu al ingenomen door toekomstige aanwinst van Club Brugge

Het is nog wat duidelijker geworden dat het einde verhaal is voor Simon Deli bij Club Brugge, ondanks dat zijn contract nog een jaar loopt. De Ivoriaan is voorlopig nog altijd speler van blauw-zwart, maar zijn rugnummer is hij alvast kwijt.

Club Brugge heeft de inkomende transfer van Tajon Buchanan aangekondigd. De 22-jarige Canadees komt wel pas op 1 januari 2022 over van New England. De rechterflankaanvaller poseerde wel al met zijn nieuw truitje voor de sociale mediakanalen van de landskampioen.

Opvallend is dat hij nu al rugnummer 17 toegewezen krijgt, terwijl dat nummer tot dusver toebehoorde aan een speler die momenteel wél eigendom is van Club Brugge: Simon Deli. Laatstgenoemde moet dus nog voor zijn definitieve vertrek afstand nemen van zijn nummer.

Club Brugge haalde Deli weg bij Slavia Praag in de zomer van 2019. Na een indrukwekkend begin in de Belgische competitie kon Deli zich minder goed doorzetten. In februari 2021 volgde dan een uitleenbeurt aan zijn Tsjechische ex-club. Die liep eind vorig seizoen ook weer af. In Brugge is voor hem ook geen toekomst meer, Club moet dus nog een oplossing vinden voor de centrale verdediger.