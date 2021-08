Okereke komt terug op periode bij Club Brugge: "Nog weinig kansen gekregen"

David Okereke maakte vorige week de overstap van Club Brugge naar het land waar zijn voetbalcarrière begon.

Bij Club Brugge werd het niet wat David Okereke ervan verwacht had. Bij het Italiaanse Venetië hoopt hij zijn carrière opnieuw te lanceren.

Tijdens de voorstelling bij zijn nieuwe club kwam Okereke nog even terug op de periode bij Club Brugge. "Bij Club was ik goed begonnen, maar is het uiteindelijk niet goed afgelopen omdat ik daarna nog weinig kansen kreeg", zei Okereke.

Toch ziet hij ook een positieve kant en kijkt hij vooral vooruit. "Maar ik ben in België wel veel gegroeid en globaal gezien was het een positieve ervaring. De voorbije twee jaar heb ik in een ploeg gespeeld die gebouwd was om kampioen te worden, maar de Serie A wordt een nieuwe uitdaging die ik met extra energie aanga."