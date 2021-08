Selectienieuws: geen Faris Haroun in Antwerp-Nicosia

Donderdagavond ontvangt Antwerp het Cypriotische Omonia Nicosia. De Great Old moet een 4-2 achterstand uit de heenmatch ongedaan maken om zich te plaatsen voor de poulefase van de Europa League. Zoniet is de groepsfase van de Conference League het vangnet.

Antwerp maakte woensdagmiddag de selectie van Brian Priske. Opvallende afwezige daarin is aanvoerder Faris Haroun. De 35-jarige middenvelder viel in de heenmatch in de slotfase in, maar is nog niet 100% fit na een vervelende blessure.

Wie wel van de partij is, is Radja Nainggolan. Il Ninja ging met zijn escapades zijn boekje te buiten, maar Antwerp besloot haar nieuwste aanwinst geen sportieve sanctie op te leggen.

De match tussen Antwerp en Omonia Nicosia gaat donderavond om 21u van start.