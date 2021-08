Officieel : Dario Del Fabro (Juventus) komt naar Seraing

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Seraing rondde de transfer nu af.

Dario Del Fabro wordt door Juventus een jaartje uitgeleend aan RFC Seraing. De centrale verdediger neemt een hoop ervaring mee naar onze competitie. In de Serie A speelde hij al voor Cagliari. Voor de rest deed de 26-jarige Del Fabro ervaring op bij Leeds in Engeland, Kilmarnock in Schotland en ADO Den Haag in Nederland.

"Ik ben erg blij. Voor mij is het een geweldige kans om te presteren in een kampioenschap waarvan mij verteld is dat het erg interessant is en waar de focus op fysiek ligt. Ik ben hier om de club te helpen en de medewerkers en supporters trots te maken. Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt door hier te tekenen", vertelde de Italiaanse speler op de site van Seraing.