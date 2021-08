'Eigen coach eerst': hoe men in 1B volop de kaart van Belgische trainers trekt

Van de acht 1B-clubs staan er liefst zes onder leiding van een Belgische T1. Met uitzondering van de ervaren Enzo Scifo gaat het bovendien over coaches die nog aan het begin van hun carrière staan. Een overzicht.

Waasland-Beveren en Lommel SK zijn wat dat betreft de vreemde eenden in de bijt. Met respectievelijk Marc Schneider (Zwitser, 41) en Peter van der Veen (Nederlander, 49) kozen zij voor een buitenlander aan het roer. Degradant Moeskroen stelde met Enzo Scifo onlangs de opvolger van Jorge Simao voor. Met zijn 55 lentes is de gewezen chouchou van Anderlecht de Nestor van de 1B-trainersgilde.

Jong en Belgisch

Wat meer de regel dan de uitzondering is dit seizoen: jong én Belg. Wim De Decker (Deinze, 39) probeert zijn carrière te herlanceren na een mislukt avontuur bij AA Gent. Vincent Euvrard (39), die eerder bij OHL aan de slag was, moet dit seizoen met RWDM de volgende stap zetten. Bij Lierse K. behield Tom Van Imschoot (op 4 september 40) het vertrouwen van het bestuur ondanks een belabberd seizoen. Dat de Pallieters pas een week voor de start competitie te horen kregen dat ze in 1B uit zouden komen, is in deze een valabel excuus. In de stille kempen wil Jonas De Roeck op zijn 41ste uit de schaduw treden van Vincent Kompany. De Antwerpenaar moet bij Westerlo doen wat Bob Peeters de voorbije seizoenen niet lukte: promoveren naar 1A. Tot slot durfde Christophe Grégoire (41) het aan om Excelsior Virton, dat net voor de start van het seizoen aan voldoende spelers geraakte, onder zijn hoede te nemen.

En in 1A?

Drie kwart van de 1B-coaches is Belg. Gemiddelde leeftijd? Zo’n 43 jaar. Wanneer we naar de trainers in 1A kijken, zien we dat de gemiddelde leeftijd bijna zes jaar hoger ligt. Opvallend: met Edward Still (30), Vincent Kompany (35) en Mbaye Leye(38) zijn de drie jongste coaches uit ons profvoetbal actief op het hoogste niveau. Tien van de achttien 1A-clubs begonnen aan het seizoen met een Belgische T1.